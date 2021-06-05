رئيس العراق: بناء السدود على دجلة والفرات يهدد نصيبنا من المياه وإنتاجنا الزراعي

2021/06/05 | 13:24 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، أن بناء السدود على دجلة والفرات يهدد نصيبنا من المياه وإنتاجنا الزراعي.ودعا برهم صالح، بمناسبة يوم البيئة العالمي، اليوم السبت، إلى تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين، وفقاً لوكالة أنباء العراق …

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