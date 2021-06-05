عالية نصيف تحذر من القروض الخارجية المرتبطة بالمشاريع: إبقائها يعتبر غطاء لسرقة المال العام

2021/06/05 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت النائبة عالية نصيف تحذيرها من الإبقاء على القروض الأجنبية المرتبطة بالمشاريع رغم وجود فائض في العائدات، مبينة أن الإصرار على إبقائها هو غطاء لسرقة المال العام .وقالت نصيف اليوم:” لايوجد أي مبرر لتوقيع قروض أجنبية لتمويل المشاريع، فالفائض … Readmore

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