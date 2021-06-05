2021/06/05 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، طلبا للحكومة لتعويض المواطنين الذي تضرروا بسبب الوضع البيئي المتردي.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “البيئة في العراق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان توجه طلبا للحكومة لتعويض هذه الفئة المركز الخبري الوطني.

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