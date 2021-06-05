2021/06/05 | 13:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن عدد نفوس العراق خلال السنوات الـ25 ‏المقبلة، فيما أشارت الى ان معدل زيادة السكان سنوياً بلغ مليون نسمة بالعراق‎ .‎ وقال المتحدث الرسمي بإسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف عدد نفوس العراق خلال السنوات الـ25 المقبلة ‏ المركز الخبري الوطني.

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