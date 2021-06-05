2021/06/05 | 13:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أنهت أسواق النفط تعاملات الجمعة عند مكاسب قياسية، حيث تجاوز “برنت” 72 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات “أوبك+” وتعافي الطلب على الخام.وارتفع خام “برنت” بنسبة 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعدما لامس مستوى 72.17 دولار، وأعلى مستوى منذ مايو 2019.وصعد الخام الأمريكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط عند ذروة عامين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط عند ذروة عامين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).