الداخلية تنعى ضابطاً كبيراً بجهاز مكافحة الإرهاب

2021/06/05 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نعت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضابطا كبيرا في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في برقية صادرة من، مديرية شرطة محافظة واسط، انه "بقلوب ملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى قيادة شرطة محافظة واسط ضباطا ومراتب وعلى راسها اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني قائد شرطة محافظة واسط المغفور له العميد (عباس عكار مهدي الكناني) المنسوب الى جهاز مكافحة الإرهاب".

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