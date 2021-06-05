2021/06/05 | 13:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تنشر جدول أيام مراجعة المشمولين بالرواتب المتراكمة الذين لم يستلموا مستحقاتهم

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