اخماد حريق داخل قاعة للمناسبات الدينية في الاعظمية

2021/06/05 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل قاعة للمناسبات الدينية في الاعظمية ببغداد.وذكر الدفاع المدني في بيان مقتضب :" ان الحريق اندلع داخل قاعة للمناسبات الدينية في جامع صالح افندي بمنطقة السفينة في الاعظمية ، وان فرق الاطفاء سيطرت على الحادث "./انتهى9

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