الغراوي : انتهاكات البيئة في العراق تهدد ملايين المواطنين

2021/06/05 | 13:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي :" ان حق البيئة في العراق يشهد العديد من الانتهاكات ، التي اصبحت عاملا مهددا لملايين المواطنين ".وقال الغراوي في بيان صحفي :" في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للبيئة ، فان العراق يعاني من التصحر وانتشار الملوثات والنفايات ، وانعكس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم باصابتهم بالامراض السرطانية والامراض التنفسية و، كذلك على الزراعة وعلى المياه" .وطالب عضو مفوضية حقوق الانسان الحكومة ووزاراتها المعنية باطلاق حملة لمكافحة التصحر ، وزراعة الغابات والاشجار و، كذلك انشاء معامل لتدوير النفايات ومنع كافة المعامل والمصانع من القاء مخلفاتها في الانهار ، ونقل المصانع الى خارج المدن واطلاق التدفقات المائية لمعالجة اللسان الملحي وانشاء مستشفيات متخصصة لمعالجة الامراض السرطانية والتنفسية ".كما دعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها بضمان حق البيئة للمواطن واطلاق تعويضات لكافة المواطنين الذين تضرروا بسبب الوضع البيئي المتردي والسياسة الخاطئة لادارة هذا الملف الذي دفع ثمنه ملايين العراقيين ./انتهى9

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