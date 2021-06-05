خبير تغذية يوضّح من عليه الامتناع عن تناول الفجل

2021/06/05 | 13:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اعلن خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينزبورغ، ، أن الفجل غني بالمواد المغذية.



ومع ذلك قد يكون ضارا للبعض.

وذكر ميخائيل غينزبورغ في حديث تلفزيوني، أن الفجل، هو أحد أقدم الخضروات وأكثرها شعبية.



يمتاز الفجل بمذاق خاص وهو غني بالعناصر المعدنية الدقيقة والفيتامينات، بالإضافة إلى ذلك له خصائص مضادة للالتهابات والأورام.

واكد ان هذا لا يعني عند وجود سرطان في مرحلة متقدمة، يمكن علاجه بتناول الفجل ، ولكنه في هذه الحالة سيبطئ تطور الورم السرطاني.



وبما أن الالتهابات تشكل أساس جميع الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، فإن تناول الفجل يبطئ عملية الشيخوخة".

واشار الى ان " بغض النظر عن فوائد الفجل الكثيرة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والتهاب المعدة وامراض الجهاز الهضمي الأخرى، تناوله بحذر.



لأن الفجل يحتوي على مركبات إيثرية ومرارة، تسبب تهيج الغشاء المخاطي للمعدة، وقد تسبب تفاقم الحالة الصحية.

واضاف، ان" في هذه الحالة من الأفضل تناول الفجل بعد الأكل، وليس قبل أو أثناء تناول الطعام.



ومن الأفضل تناول الفجل عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي مع الزيت أو اللبن لتخفيف تأثيره المهيج".

وينصح الخبير، كل من يعاني من انخفاض حموضة المعدة، بتناول الفجل على الريق، لتحسين إفراز عصير المعدة وعملية الهضم.

المصدر- روسيا اليوم

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