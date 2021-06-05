صور| حريق بين أزقة ضيقة في ديالى.. وفرق الإطفاء تستعين بالدراجات النارية

2021/06/05 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت فرق الدفاع المدني، السبت، اخماد حادث حريق اندلع في احد الازقة الضيقة جدا لقرية الهويدر في محافظة ديالى، مسعينة بدراجات نارية.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس: نسخة منه، (5 حزيران 2021)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار سكن محترق في قرية الهويدر القديمة ذات الأزقة الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الاطفاء وسط قضاء بعقوبة في محافظة ديالى|.وأضاف أن " الفرق اضطرت الى الإستعانة بالدراجات النارية للوصول إلى موقع الدار واخماد النيران وابعدت خطرها عن الدور السكنية المجاورة وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وأشار الى أن "سبب الحريق كان نتيجة تماس كهربائي داخل الدار المحترق".

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