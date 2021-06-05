الأمم المتحدة: المجاعة وشيكة في تيغراى.. والبنية التحتية مدمرة

2021/06/05 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن المجاعة وشيكة في إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا والمناطق الشمالية، محذرا من خطر وفاة مئات الآلاف من الناس.

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