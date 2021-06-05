2021/06/05 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعانت فرق الدفاع المدني، بالدراجات النارية للوصول إلى دار محترقة في محافظة ديالى.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل دار سكنية في قرية الهويدر القديمة ذات الأزقة الضيقة التي يستحيل معها دخول عجلات الاطفاء وسط قضاء بعقوبة في محافظة ديالى”.

واوضحت أن “فرق الدفاع المدني، اضطرت الى الإستعانة بالدراجات النارية للوصول إلى موقع الدار واخماد النيران وابعاد خطرها عن الدور السكنية المجاورة، وأنهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الدفاع المدني تستعين بالدراجات النارية للوصول إلى دار محترقة في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الدفاع المدني تستعين بالدراجات النارية للوصول إلى دار محترقة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).