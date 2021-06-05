وكالة الاستخبارات: الإطاحة بـ12 ارهابيا ينتمون لداعش في ديالى

2021/06/05 | 13:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم السبت، الإطاحة بـ12 إرهابياً في ديالى.وذكرت الخلية في بيان أنه”من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على (12) إرهابياً بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى مطلوبين وفق أحكام المادة (4/ إرهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”.وأضاف البيان أن”الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية والمعسكرات العامة بصفة مقاتلين وعناصر اسناد،مبيناً أنه”من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين”.وتابع أنه”تم تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولياً”.

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