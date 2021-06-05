2021/06/05 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت محافظة ُ واسط اولَ إصابةٍ بمرض الفطر الأسود حيث أعلنت وفاة َ ضابطٍ برتبةِ عميد من جراء مضاعفات المرض.

وسجلت دائرة ُ صحة واسط وفاة َ العميد المتقاعد في وزارة الداخلية عباس عكار في اثر تعرضِه لمرض ِ الفطر الأسود، وأكدت المصادر ان المتوفى كان يعاني من مرض السرطان الذي تسبب بانخفاض المناعة الأمرُ الذي اسفر عن اصابتِه بمرض ِ الفطر الأسود الذي سبّب له الوفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة العميد عباس عكار في واسط جراء اصابته بمرض الفطر الأسود) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة العميد عباس عكار في واسط جراء اصابته بمرض الفطر الأسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).