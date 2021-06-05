وكالة الاستخبارات: الإطاحة بـ 12 إرهابيا ينتمون لداعش بمناطق متفرقة من المحافظة

2021/06/05 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني بأن مفارز َ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاءِ القبض على اثني عشر إرهابيا بمناطقَ متفرقة بمحافظة ديالى.

وأضافت الخلية في بيان ٍ ان الإرهابيين مطلوبون على وفق أحكام ِ المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهم لعصاباتِ داعش الإرهابية، وكانوا يعملون بما يُسمى كتائب ثورة العشرين والمفارز الأمنية والمعسكراتِ العامة بصفةِ مقاتلين وعناصر ِ إسناد.

وأشار بيان الخلية الى انه من خلال التحقيقاِت معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعملياتٍ إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

هذا، ولفت البيان الى أنه تم تدوين ُ أقوال الإرهابيين ابتدائيا وقضائيا واتــُـخذت بحقهم الإجراءاتُ القانونية أصوليا.

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