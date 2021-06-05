قوباد طالباني يجدد دعمه لنادي برايتي

2021/06/05 | 13:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، نادي برايتي لحصوله على بطولة الاندية الممتازة في كوردستان بكرة القدم.

وجاء في نص التهئنة:

بمناسبة الفوز الكبير لنادي برايتي الدوري الممتاز لاندية كوردستان بكرة القدم، ونيله لقب البطولة، اتقدم بالتهنئة الى رئيس واعضاء ولاعبي ومشجعي نادي برايتي، الفوز يكشف حقيقة قدرات وامكانيات رياضية متوفرة وجيدة، مجدد دعمه لنادي برايتي بكرة القدم، متمنيا له المزيد من الانتصارات في البطولات العراقية لتطوير وتقدم الرياضة في اقليم كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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