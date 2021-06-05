تعليمات مصرفية جديدة للراغبين بايداع اموالهم

2021/06/05 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت،

تعليمات جديدة لتسهيل الاجراءات امام

المواطنين الراغبين بفتح حسابات

التوفير والجاري لايداع اموالهم في

المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان،

ان "المصرف الغى شرط

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