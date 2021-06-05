مقتل وإصابة 9 من البيشمركة بـ

2021/06/05 | 13:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيل وزارة البيشمركة في إقليم

كردستان العراق سربست لزكين، اليوم

السبت، مقتل وإصابة 9 من البيشمركة

بهجوم لحزب العمال في محافظة دهوك.

وقال لزكين في بيان، إن "ضحايا قوات

البيشمركة سقطوا نتيجة كمين

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