الرئيس صالح يحذر من ضياع 54% من الاراضي الزراعية في البلاد بسبب التملح والتصحر

2021/06/05 | 13:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، من أن 54% من الأراضي الزراعية في البلاد معرّضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح، والتصحر يوثر في 39% من مساحة العراق.وقال صالح في كلمة له في اليوم العالمي للبيئة: «إنه من الواجب التأسيس … Readmore

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