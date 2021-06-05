2021/06/05 | 13:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 5 يونيو 2021 | 01:50 مساءً

| عدد القراءات : 34

الزراعة تكشف سبب ظهور إنفلاونزا الطيور في البصرة: دجاج هُرّب من هذه الدولة!

كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، 05 حزيران، 2021، عن سبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور في 21 حقلاً للدواجن في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، إن "دجاجاً تركياً بيّاضا يحمل أمراضاً كثيرة، بضمنها مرض انفلاونزا الطيور، تم تهريبه عبر أراضي إقليم كردستان، ووصل إلى محافظات عراقية عدة بينها البصرة"، مؤكداً ظهور هذا المرض في 21 حقلاً للدواجن في البصرة، من أصل 60 حقلاً تنتشر في المحافظة".

وأضاف، أن وزارته لا تعرف حتى الآن الحجم الحقيقي للخسائر المادية جراء ذلك، وأنها تنتظر وصول محاضر الجهات المعنية وفرقها المنتشرة على الأرض".

وأشار النايف إلى أن وزارة الزراعة حذرت المستوردين والمربين مراراً من الدجاج التركي، لكنهم عمدوا إلى استيراده عبر التهريب"، مؤكداً ان "إجراءتنا مستمرة في متابعة ظهور مرض انفلاونزا الطيور وإعدام كلّ الدجاج في الحقول التي ظهر فيها المرض من أجل محاصرته ومنع انتقاله إلى الحقول الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تكشف سبب ظهور إنفلاونزا الطيور في البصرة: دجاج هُرّب من هذه الدولة!) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تكشف سبب ظهور إنفلاونزا الطيور في البصرة: دجاج هُرّب من هذه الدولة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).