جرحى بحادث قطار جديد في مصر

2021/06/05 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بوقوع عدد من الإصابات إثر حادث ‏وقع بأحد القطارات قرب مدينة أسوان جنوبي مصر‎.‎ وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية على موقعها الإلكتروني، نقلا عن مصدر، […]

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