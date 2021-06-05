التايمز: تهديد الطائرات المسيرة لوكلاء إيران أصبح أكبر مصدر قلق لقوات التحالف في العراق

2021/06/05 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكلاء إيران في العراق يهددون الولايات المتحدة بأسلحة متطورة للغاية، وأن طهران تستخدم وكلائها في العراق للضغط على واشنطن وقوى عالمية أخرى للتفاوض على تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

المسؤولون أكدوا للصحيفة أن عدم تبني أية جهات للضربات التي استهدفت قواعد عسكرية يوجد بها جنود أميركيون بطائرات مسيرة مؤشر قوي على وقوف إيران وراءها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين قولهم إن الفصائل تتجه إلى استخدام طائرات مسيرة صغيرة تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، بحيث يتعذر على الأنظمة الدفاعية التقاطها.

هذا، وأكدت التايمز الأميركية نقلا عن مسؤول في التحالف الدولي أن تهديد الطائرات المسيرة أصبح أكبر مصدر قلق لقوات التحالف في العراق.

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