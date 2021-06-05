صورة: قوة من الجيش تنهي أزمة مجلس أعيان الفلوجة

2021/06/05 | 14:22 - المصدر: وكالة ناس

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قوة من الجيش العراقي بأمر من قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام تعيد افتتاح مقر مجلس اعيان ووجهاء الفلوجة المستقل بعد الاغلاق من قبل قائممقام الفلوجةعلماً ان المجلس حاصل على تصريح واجازة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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