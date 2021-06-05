الحكومة تشرع بخطوات اعداد موازنة 2022

2021/06/05 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2022.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، إن “الحكومة بدأت شكلياً وفعلياً بإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2022”.

وبين الصفار أن “الحكومة بدأت بتشكيل لجنة تعمل على وضع استراتيجية خاصة بالموازنة انسجاماً مع البرنامج الحكومي”.

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