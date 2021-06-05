حقوق الانسان: التصحر ابرز معالم النظام البيئي في العراق

2021/06/05 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، ان حق البيئة في العراق يشهد العديد من الانتهاكات والذي اصبح عاملا مهدد لملايين المواطنين.

وقال الغراوي في بيان إنه “في الوقت الذي يحتفي به العالم باليوم العالمي للبيئة فان العراق يعاني من التصحر وانتشار الملوثات والنفايات وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم بإصابتهم بالأمراض السرطانية والامراض التنفسية وكذلك على الزراعة وعلى المياه”.

وأضاف الغراوي “اننا نطالب الحكومة ووزارتها المعنية لإطلاق حملة لمكافحة التصحر وزراعة الغابات والاشجار وكذلك انشاء معامل لتدوير النفايات ومنع كافة المعامل المصانع من القاء مخلفاتها في الانهار ونقل كافة المصانع خارج المدن واطلاق التدفقات المائية لمعالجة اللسان الملحي وانشاء مستشفيات متخصصة لمعالجة الامراض السرطانية والتنفسية”.

وتابع “اننا نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها بضمان حق البيئة للمواطن واطلاق تعويضات لكافة المواطنين الذي تضرروا بسبب الوضع البيئي المتردي والسياسة الخاطئة لإدارة هذا الملف الذي دفع ثمنه ملايين العراقيين”.

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