ما النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي بحسب الحزب الشيوعي العراقي ؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/05 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في حديثه عن الحراك الاحتجاجي الجماهيري , شخص التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوعي العراقي ابرز النتائج الملموسة للحراك الاحتجاجي : ((1) إشاعة مفهوم الدولة المدنية .2) كسر هالة القداسة المحيطة بعدد من الرموز .3) اهتزاز أسس البناء السياسي الطائفي .4) تصدع جدار المحاصصة .5) وضع مطلب الاصلاح والتغيير على جدول عمل الحياة السياسية وبنحو يصعب التراجع عنه .

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