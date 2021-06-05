UNHCR: نعمل لتحديد الاحتياجات للعائلات المتضررة

2021/06/05 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " UNHCR Iraq"، عن حزنها للحريق الذي نشب بمخيم شاريا للنازحين في دهوك، لافتة الى انها تعمل لتحديد الاحتياجات وانسب طرق الاستجابة للعائلات المتضررة.

وذكرت المفوضية في بيان، تابعه PUKmedia: انها " تشعر بالحزن جراء الحريق الذي شب في مخيم شاريا للنازحين في دهوك ونتج عنه حرق 400 خيمة".

واضافت: "نحن نعمل مع السلطات وكافة الشركاء لتحديد الاحتياجات وانسب طرق الاستجابة للعائلات المتضررة.



ونستمر بالعمل مع السلطات وسكان المخيم من اجل ايجاد طرق لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.



ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

PUKmedia متابعة

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