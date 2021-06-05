نائب: اعادة 31 الف داعش عراقي الى محافظتهم

2021/06/05 | 14:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حسين نرمو النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم السبت، رفض اهالي نينوى لاعادة 31 الف من عوائل الدواعش الى قرب منطقة الضحايا.

وكانت 11 حافلة تقل عوائل تنظيم داعش الارهابي قد تم نقلها يوم الثلاثاء المنصرم، كوجبة اولى من مخيم الهول، في غرب كوردستان، الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

وقال النائب حسين نرمو لـPUKmedia: ان مخيم الهول في سوريا يضم نحو 60 الف فيما 31 الف منهم من العراق، موضحا، ان نقل الدواعش الى الجمعة تم بالتنسيق بين الحكومة العراقية والامم المتحدة، بعد افشال رغبتهم بنقل تلك العوائل الى منطقة " العملة" في الزمار والربيعة، القريبة من منطقة الضحايا في شنكال والقريبة من التركمان الشيعية في تلعفر.

واضاف: انه سيتم نقل وجبتين جديدتين الى الجدعة رغم اعتراضات مكونات نينوى خاصة انهم ليسوا من محافظة نينوى وانما من محافظات صلاح الدين وديالى والانبار وغيرها، مؤكدا ضرورة تحويل العوائل كل بحسب عاديته الى محافظته.

واكد ان مجلس النواب لم يعقد جلساته مؤخرا لعدم اكتمال النواب، والا لكان لنواب نينوى وقفة ضد اعادة عوائل الدواعش عقب مطالبات عديدة ومؤتمرات وبيانات موجهة الى مجلس الوزراء ضد القرار وتحذر من مخاطر اعادة الدواعش الى منطقة الضحايا.

PUKmedia خاص

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