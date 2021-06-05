نفوق نصف مليون دجاجة في قضاء ابي غريب

2021/06/05 | 14:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسلنا، السبت، بنفوق اكثر من نصف مليون دجاجة بياضة في مزارع الدواجن بقضاء ابوغريب غربي العاصمة بغداد.

وقال "حجي طالب" صاحب احدى قاعات الدواجن لـ NRT، اليوم (5 حزيران 2021)، ان "اكثر من نصف مليون دجاجة نفقت في منطقة ابو غريب والخسائر تقدر بنحو 6 الى 7 مليار دينار، وقد ابلغتهم الجهات الصحية ان السبب بعود الى مرض انفلونزا الطيور".

واضاف، ان "الجهات المختصة قامت بحصر الاضرار لتعويظهم، وهم في انتظار الحكومة من اجل البدء بممارسة اعمالهم من جديد".

كما واوضح مشتاق طالب نجل صاحب قاعة الدواجن، ان "نفوق هذه الاعداد الكبيرة من الدجاج سيؤي الى ارتفاع اسعار البيض واللحوم البيضاء في الاسواق المحلية.

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