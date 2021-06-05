كورونا تخطف

2021/06/05 | 14:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت وزارة الصحة، يوم الجمعة، استاذ

الجراحة العامة الدكتور ثروت ادريس،

جراء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان، "تنعى وزارة

الصحة علماً من اعلام الطب في العراق

استاذ الجراحة العامة الدكتور ثروت

ادريس

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