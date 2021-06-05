بوتين: روسيا لا تسعى للاستغناء عن الدولار لكنها مضطرة في بعض الحالات

2021/06/05 | 14:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تسعى للاستغناء عن الدولار، لكنها مضطرة لفعل ذلك في بعض الحالات لأن واشنطن تستخدم عملتها الوطنية في فرض العقوبات.وقال بوتين - خلال حديث لرؤساء وكالات الأنباء الدولية ضمن أعمال منتدى بطرسبورج …

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