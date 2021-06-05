تجربة شوي اللحم على محرك سيارة لمبرغيني

2021/06/05 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق و ايطاليا و الصين وعموم العالم بما فعله شاب ثري قام بشوي أغلى سيخ لحم على محرك سيارته #لمبرغيني ايطاليةتقرير – ناجي أبو لوز

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