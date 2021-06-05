2021/06/05 | 14:46 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية : تجاوز ازمة كورونا مرهون بالتوزيع العادل للقاحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/05 | 14:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية : تجاوز ازمة كورونا مرهون بالتوزيع العادل للقاحات) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية : تجاوز ازمة كورونا مرهون بالتوزيع العادل للقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).