من هو مستشار 'قاسم سليماني' المقتول في سوريا (صور)

2021/06/05 | 15:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شيع في المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا أمس،الجمعة، المستشار العسكري في الحرس الإيراني حسن عبد الله زاده، والذي كان مستشارا لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي اغتيل في غارة أميركية قرب بغداد مطلع العام الماضي.

برز اسم حسن عبدالله زاده، كمستشار لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى بضربة أميركية في العراق مطلع 2020، إلا أن مستشار الأخير قضى بسوريا.

فما الذي نعرفه عن القيادي الإيراني الذي كان يعمل بسوريا؟

هو مستشار عسكري في الحرس الثوري الإيراني ومستشار لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني في سوريا.

كان ضابط أمن منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ثم البوكمال شرق سوريا،

كما كان أحد أبرز المستشارين العسكريين الإيرانيين في معارك غوطة دمشق وحلب.

وقد لقي مصرعه في كمين على موكب عسكري شرق محافظة حمص، إلى جانب اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي شيع في المستشفى العسكري في مدينة حمص وسط سوريا.

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