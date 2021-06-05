2021/06/05 | 15:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت وزيرة الإعمار والإسكان

والبلديات العامة، نازنين محمد، اليوم

السبت، جسراً حيوياً في قضاء الفلوجة

بعد تلكؤ في إنجازه استمر لأكثر من 15

عاماً.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع

محافظ الأنبار ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. وزيرة الاعمار تفتتح جسراً حيوياً في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. وزيرة الاعمار تفتتح جسراً حيوياً في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).