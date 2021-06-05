2021/06/05 | 15:34 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 03:07 مساءً

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تربية صلاح الدين تعلن إجراءاتها الخاصة بالامتحانات النهائية

أعلنت مديرية تربية صلاح الدين، السبت، المباشرة بإجراءات تهيئة المراكز الامتحانية استعداداً للامتحانات النهائية.



وقال مدير تربية صلاح الدين أمجد محمد، بحسب الإعلام الرسمي، إن " قسم الامتحانات باشر بتهيئة كافة المراكز الامتحانية في أقضية ومدن المحافظة لتوفير المناخ الملائم لامتحانات الصفوف غير المنتهية والصفوف المنتهية أيضاً".



وأضاف أن "المحافظة مرت بظروف صعبة بضمنها سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطق واسعة فيها، ما أدى الى هجرة الملاكات التربوية وتركها العمل"، موضحاً أن "أكثر من 4380 معلماً ومدرساً نزحوا من المحافظة إلى مناطق أخرى الى جانب إحالة قرابة 3000 موظف على التقاعد ،ما يعني حاجة المديرية الى 7300معلم وموظف لإدارة العملية التربوية في المحافظة".



وتابع محمد أن "المديرية وبعد قرار مجلس الوزراء ووزارة التربية في ضمان حقوق المحاضرين تعاقدت مع عدد من المحاضرين وحسب التعليمات الوزارية لتغطية النقص الحاصل في الملاكات التربوية"، مطالباً الوزارة بـ"إكمال إجراءات التثبيت وعدم خلق إرباك في العملية التربوية والسير نحو الأمام وتعزيز الواقع التربوي في المحافظة".

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