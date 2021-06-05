من أجل مضمون عمالي لانتخابات اللجان الثنائية - وائل المراكشي

2021/06/05 | 15:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وائل_المراكشي تُنظَّم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طيلة شهرر يونيو 2021، في سياق اجتماعي مطبوع بالهجوم الشرس للدولة وأرباب العمل وبنضال شعبي وعمالي في خط الدفاع الأخير عما تبقى من فتات مكاسب تاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار والاستبداد.انطلقت الحملة الانتخابية في جو مطبوع بتنافس شبه فارغ بين النقابات، وكأن التمثيلية وما تتيحه من امتيازات هي الغاية الأسمى، وليس استنهاض همم شغيلة الوظيفة ......





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