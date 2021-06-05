دخول سفينة

2021/06/05 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، /الشركة العامة لموانئ العراق/ اليوم السبت، عن دخول السفينة العملاقة(MSC ELLen ) لأول مرة الى موانئ العراق ، ضمن مسار السفن العملاقة التابعة لخطوط الملاحة العالمية، مؤكدة ان ملاكات الميناء تمكنت من تفريغ حمولتها في وقت قياسي.

وقال المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي، حسب بيان للوزارة، ان "السفينة (MSC Ellen ) العاملة ضمن الخط الملاحي العالمي msc رست على رصيفي 14و 15 في ميناء ام قصر الشمالي وتعد هذه السفينة ( Ellen ) من السفن العملاقة التي تدخل موانئ العراق لاول مرة لها".

من جانبه اوضح مدير ميناء ام قصر الشمالي احمد جاسم الاسدي، ان "السفينة Ellen ذات الرحلة رقم 120 يبلغ طولها نحو 347 مترا تحمل نحو 1581 حاوية وخلال فترة 24 ساعة تم تفريغها ضمن اعمال المناولة في الميناء مبينا ان الميناء استقبل في وقت سابق سفن عملاقة ورست بأمن وسلام".

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