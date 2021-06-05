أزمة تجديد عقد راموس ما تزال متواصلة

2021/06/05 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعيش النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أيامًا عصيبة بعد أن تم استبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات يورو 2020، وغموض موقف إدارة النادي الملكي بشأن تمديد عقده.

وينتهي عقد المدافع المخضرم مع النادي الملكي بنهاية شهر يونيو الجاري، وهو ما يتيح له الانتقال لأي وجهة يريدها خلال الميركاتو الصيفي بشكل مجاني.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية فإن قائد الميرنغي يشعر بغضب شديد بسبب تجاهل إدارة ريال مدريد له وعدم التقدم بعرض رسمي بشأن تمديد عقده حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يؤجل المواجهة مع إدارة النادي حتى اليوم الأخير من شهر يونيو الجاري لمعرفة موقفها من رحيله عن قلعة سانتياغو برنابيو، حيث قرر منح النادي مهلة أخيرة قبل الرحيل.

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