2021/06/05 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، عن زيارة قريبة إلى الجمهورية الإسلامية الايرانية لمناقشة الإيرادات الواردة إلى سد دربنديخان والعمل على تقاسم الضرر كون إنحسار الأمطار شمل عموم المنطقة، مبديا رغبته بالتعاون مع الجارة إيران لتجاوز هذه الإزمة.

وقال الحمداني ، خلال جولته الميدانية للإطلاع على عمل مشروع تعزيز نهر خريسان في محافظة ديالى، حسب بيان لوزارة الموارد المائية، أن "المشروع بدء بالعمل فعلياً وساهم بتوفير المياه لأكثر من 450 ألف نسمة، مطمئنا أهالي المحافظة ، بانه "لا توجد مشكلة في مياه الشرب وعززنا المحافظة بجهد كبير لغرض حفر الآبار".

وأضاف، ان "الوزارة ومن خلال الهيأة العامة للمياه الجوفية إنجزت حفر 60 بئر وإعادة تأهيل 40 بئر لديمومة إيصال المياه الى جميع مناطق المحافظة، وتمكنت من توفير المياه الى 90% من محافظة ديالى والعمل مستمر لحين إيصال المياه لكافة المستحقين".

وبين الحمداني إن "الوزارة تعمل على الصعيد الداخلي من خلال إنجاز مشاريع من شأنها توفير مياه الشرب والسقي إلى جميع مناطق المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تكشف عن زيارة قريبة لإيران بشأن تقاسم المياه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تكشف عن زيارة قريبة لإيران بشأن تقاسم المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).