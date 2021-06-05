أمانة بغداد تكشف عن مشاريع استثمارية لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية

2021/06/05 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت دائرة المخلفات الصلبة والبيئة التابعة لأمانة بغداد، السبت، عن فرص استثمارية لتدوير النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية منها، فيما أكدت أن شركات أجنبية تقدمت للاستثمار في المشروع.

وقالت مديرة الدائرة ثورة الدليمي، لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الدائرة قدمت مشاريع استثمارية الى أمانة بغداد لغرض تدوير وإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات، وهي قيد الدراسة حالياً في وزارة الكهرباء لتحديد سعر التعرفة"، مبينة أنه "في حال الانتهاء من تحديد سعر التعرفة ستعاد الى أمانة بغداد لغرض إيجاد الأراضي المناسبة لها لغرض إعلانها كفرص استثمارية".

وأضافت الدليمي أن"أغلب الشركات التي تقدمت الى المشاريع شركات أجنبية، ولا توجد أي شركة عراقية سوى الشركات المتعاونة مع الشركات الأجنبية"، موضحة أن "معالجة تدوير النفايات تتم حالياً بالطرق الاعتيادية الموجودة في أمانة بغداد بحسب الموارد المتاحة لها من خلال الجهد الذاتي والمؤجر، ويتم نقلها الى المكابس والمحطات الوسطية ومن ثم الى مواقع الطمر النهائية".

ولفتت إلى أن "عمليات الطمر حالياً تتم عبر فرش النفايات في المقالع المنتهية من الاستعمال، ومن ثم تأخذها أمانة بغداد لتغطيها بطبقة التراب النظيف"، مؤكدة أنه "لا توجد عمليات طمر قريبة من المناطق السكنية لأن المحددات البيئية لوزارة الصحة والبيئة تؤكد أن تكون على بعد كيلومترين اثنين من المجمعات السكنية ومن الشوارع الرئيسة".

وتابعت أن "الدائرة لديها موقعا طمر رئيسيان في النباعي فقط، وهما في مناطق بعيدة، وأقرب مجمع سكني يبعد عنهما بحدود 8 – 10 كيلومترات"، مشيرة الى أن "مكبات النفايات لدينا هي محطات ثانوية في الدوائر البلدية ويتم تصفيرها يومياً، أما العشوائيات فليست من صلاحيات أمانة بغداد".

وأوضحت أن "عمليات الحرق التي تحدث تتم من خلال بعض العابثين وليست من قبل المكبات العائدة الى أمانة بغداد".

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