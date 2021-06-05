الهجرة: تعويضات مالية لنازحي مخيم شاريا

2021/06/05 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -واع- آمنة السلامي

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن تعويضات مالية لنازحي مخيم شاريا ،فيما أكدت أن الجهود مستمرة لتجهيز مخيم شاريا للنازحين الذي تعرض للحريق بالمواد المطلوبة.

وقال مدير الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين عباس جهانكير لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع حكومة الإقليم ومحافظة دهوك من أجل الإسراع بتجهيز مخيم شاريا بخيم جديدة بدلا عن المحترقة"، مبيناً أنه "سيتم نصب الخيم الجديدة ،فيما تجرى حالياً عمليات التنظيف ورفع الأنقاض وإزالة آثار الحريق في المخيم".

وأضاف أن "وزيرة الهجرة وجهت بتعويض المتضررين بمبالغ مالية من خلال الاتصال المباشر برئيس الوزراء من أجل تخصيص مبالغ مالية"، لافتاً الى أن"هذه التعويضات سيتم توزيعها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد استحصال الموافقات الأصولية".

وأشار الى أن "مبالغ التعويضات تتراوح ما بين 500 ألف دينار الى مليون دينار لكل عائلة إضافة الى تخصيص أفرشة وأغطية وملابس للمتضررين".

وتابع جهانكير أن"سبب الحريق هو حدوث تماس كهربائي مع سوء خزن للعائلة الساكنة في الخيمة ،ما تسبب باحتراقها وأدت الرياح القوية الى انتشار السنة اللهب الى باقي الخيم "، مبيناً أنه" لا توجد خسائر في الأرواح ،وأن الخسائر مادية فقط ،وهي عبارة عن خيم وأفرشة وملابس ومعدات الأسرة الخاصة بالمعيشة".

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم امس السيطرة على حريق مخيم شاريا في المحافظة، فيما أكدت البدء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث. وقال المتحدث باسم المديرية، بيوار عبد العزيز، في حديث لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحريق الذي اندلع في مخيم شاريا أسفر عن احتراق قرابة 400 خيمة". وأضاف عبد العزيز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق"، مؤكداً "البدء بالتحقيق لمعرفة اسباب الحريق".

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