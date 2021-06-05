الحصيلة الوبائية في النجف.. نحو 6 آلاف مصاب يخضعون للعلاج وارتفاع مؤشر الضحايا

2021/06/05 | 15:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، إنه "تم اجراء 1273 فحص مختبري لحالات مشتبه بها بطريقة PCR .".

وأضافت "تم تسجيل 160اصابة جديدة، فيما تماثل 237 مصابا للشفاء، مقابل تسجيل حالة وفاة واحدة".

وأوضحت "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 60044مجموع حالات الشفاء : 53618مجموع الوفيات : 519مجموع الحالات تحت العلاج : 5907مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 4044

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