بعد أيام من تهديدات إردوغان.. قتلى في مخيم لاجئين في شمال العراق

2021/06/05 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر للحرة بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف تركي استهدف مخيم مخمور للاجئين الأكراد الأتراك جنوب غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

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