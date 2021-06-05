البيشمركة تدعو حكومة بغداد للتدخل ووقف الهجمات التركية

2021/06/05 | 15:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة البيشمركة، السبت، الحكومة الاتحادية للتدخل السريع لوقف التوغل وهجمات تركيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه “على الحكومة العراقية التدخل بسرعة ووضع حد للاعتداءات التركية المستمرة، مطالبة كذلك “قوات العمال الكردستاني إلى احترام حدود وسيادة اراضي كردستان وإبعاد الحرب عن الاقليم“.

وبيّنت الوزارة أن “قوات حزب العمال الكردستاني استخدمت في هذا الهجوم الاسلحة الخفيفة والثقيلة في وقت كان هدف قوات البيشمركة حماية هذه المناطق وأمنها مثلها مثل جميع المناطق الاخرى الحدودية لإقليم كردستان”، مبينة أن “لقوات البيشمركة الحق في التحرك وبناء قواعد عن الضرورة“.

ودانت الوزارة وبشدة “هذا الاعتداء”، محذرة أن “الوضع الحساس في اقليم كردستان لا يتحمل مثل هذه الاوضاع”.

وشددت على ضرورة “وقف جميع الاعتداءات من حزب العمال على الاقليم وقوات البيشمركة”، مؤكدة أن “الواجب الرئيسي للبيشمركة حاليا حماية اراضي الاقليم وهزيمة ارهاب داعش”.

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