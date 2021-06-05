قصف تركي مكثف على شيلادزي

2021/06/05 | 15:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات حربية تركية يوم السبت، وبشكل مكثف مناطق شيلادزي التابعة لمحافظة دهوك.

واوضح جمال زاهر، وهو شاهد عيان، لـPUKmedia: ان الطائرات التركية تواصل قصف " كلي بالندا" في ناحية شيلادزي وبشدة، موضحا، ان القصف التركي سبب بحالة قلق وخوف لدى اهالي تلك المنطقة، دون توفر معلومات عن الاضرار الناجمة جراء القصف.

يشار الى ان منطقة " كلي بالندا" تقع شرق ناحية شيلادزي وتعد من المناطق السياحية في محافظة دهوك.

وكان الجيش التركي قد بدأ عمليات عسكرية في 23 نيسان المنصرم داخل اقليم كوردستان، ما اسفرت العمليات عن استشهاد واصابة مدنيين، كما الحقت اضرارا فادحة بمزارع وغابات اقليم كوردستان.

PUKmedia خاص

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