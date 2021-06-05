صحة النجف تعلن تسجيل حالة وفاة و160 إصابة بكورونا

2021/06/05 | 15:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و160 إصابة بكورونا.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف/ اليوم السبت 5-6-2021، كالتالي: […]

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