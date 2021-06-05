2021/06/05 | 16:06 - المصدر: عين العراق

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السبت 5 يونيو 2021 | 03:48 مساءً

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تظاهرات حاشدة أمام حقل غرب القرنة/2 شمالي البصرة

تظاهرات حاشدة أمام حقل غرب القرنة/2 شمالي البصرة

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