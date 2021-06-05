إسرائيل إحدى مكونات الامبراطورية العالمية - سعيد مضيه

2021/06/05 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه - رؤية لإسرائيل تستحق إمعان النظر كيتلين جونسون شاعرة وإعلامية أميركية تجري حوارات مع القراء عبر الميديا الاجتماعية.



تعيد طرح موضوع الحكومة المخفية التي تتحكم في شئون العالم وتقرر في القضايا المصيرية.



يجرى الحديث بين فترة وأخرى عن الحكومة المخفية مكونة من نخبة النخب العسكرية والمالية والفكرية والسياسية والاستخباراتية الخ من مناطق أميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي واليابان، تعقد اجتماعا ......





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